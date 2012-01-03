В Україні з 1 січня підвищуються соціальні стандарти.

Відповідно до закону про державний бюджет на 2012 рік, прожитковий мінімум на поточний рік встановлюється в таких розмірах: з 1 січня - 1017 грн., з 1 квітня - 1037 грн., з 1 липня - 1044 грн., з 1 жовтня - 1060 грн., з 1 грудня – 1095 грн.

Для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, встановлюються такі розміри прожиткового мінімуму на 2012 рік:

для дітей до 6 років: з 1 січня - 893 грн., з 1 квітня - 911 грн., з 1 липня - 917 грн., з 1 жовтня - 930 грн., з 1 грудня - 961 грн.;

для дітей від 6 до 18 років: з 1 січня - 1112 грн., з 1 квітня - 1134 грн., з 1 липня - 1144 грн., з 1 жовтня - 1161 грн., з 1 грудня - 1197 грн.;

для працездатних осіб: з 1 січня - 1073 грн., з 1 квітня - 1094 грн., з 1 липня - 1102 грн., з 1 жовтня - 1118 грн., з 1 грудня - 1134 грн.;

для осіб, що втратили працездатність: з 1 січня - 822 грн., з 1 квітня - 838 грн., з 1 липня - 844 грн., з 1 жовтня - 856 грн., з 1 грудня - 884 грн.

Законом також встановлена на 2012 рік мінімальна заробітна плата в місячному розмірі: з 1 січня - 1073 грн., з 1 квітня - 1094 грн., з 1 липня - 1102 грн., з 1 жовтня - 1118 грн., з 1 грудня - 1134 грн.; у погодинному розмірі: з 1 січня - 6,43 грн., з 1 квітня - 6,56 грн., з 1 липня – 6,61 грн., з 1 жовтня - 6,7 грн., з 1 грудня - 6,8 грн.

Як повідомляв УНІАН, з 1 грудня прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць був встановлений на рівні 953 грн.

Рівень мінімальної заробітної плати протягом грудня становив 1004 грн.; у погодинному розмірі — 6,04 грн.

Розмір мінімальної пенсії становив 800 грн.