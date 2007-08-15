Катерина Ющенко відвідає Херсонську обласну дитячу лікарню
Лікарні вручать інкубатори для новонароджених
Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО сьогодні має відвідати Херсонську обласну дитячу лікарню.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Херсонської облдержадміністрації.
Планується, що у заході також братимуть участь голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ, начальник обласного Управління охорони здоров’я Михайло БРАГАР, а також радник голови Наглядової ради фонду «Україна 3000» Андрій МИРОШНІЧЕНКО та директор програми «Від лікарні до лікарні» Віра ПАВЛЮК.
Планується, що К.ЮЩЕНКО відвідає лікарню, поспілкувалася з маленькими пацієнтами, їхніми батьками та працівниками лікарні.
За неофіційними даними, К.ЮЩЕНКО вручить лікарні 2 інкубатори для новонароджених для відділення неонатології та іграшки, загальною вартістю понад 100 тис. грн.
Також передбачається, що К.ЮЩЕНКО ознайомиться з роботою Цюрупинського дитячого будинку-інтернату. Цьому закладу дружина Президента має вручити книжки, іграшки та засоби особистої гігієни на суму 15 тис. грн.