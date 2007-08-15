Катерина Ющенко відвідає Херсонську обласну дитячу лікарню

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО сьогодні має відвідати Херсонську обласну дитячу лікарню.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Херсонської облдержадміністрації.

Планується, що у заході також братимуть участь голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ, начальник обласного Управління охорони здоров’я Михайло БРАГАР, а також радник голови Наглядової ради фонду «Україна 3000» Андрій МИРОШНІЧЕНКО та директор програми «Від лікарні до лікарні» Віра ПАВЛЮК.

Планується, що К.ЮЩЕНКО відвідає лікарню, поспілкувалася з маленькими пацієнтами, їхніми батьками та працівниками лікарні.

За неофіційними даними, К.ЮЩЕНКО вручить лікарні 2 інкубатори для новонароджених для відділення неонатології та іграшки, загальною вартістю понад 100 тис. грн.

Також передбачається, що К.ЮЩЕНКО ознайомиться з роботою Цюрупинського дитячого будинку-інтернату. Цьому закладу дружина Президента має вручити книжки, іграшки та засоби особистої гігієни на суму 15 тис. грн.