На завтра синоптики обіцяють дощ зі снігом

Завтра у західних, вночі і у північних, вранці та вдень і у більшості центальних та східних областей України очікуються дощі з мокрим снігом, на Закарпататі та у Карпатах помірні, вдень місцями сильні опади.

Вночі та вранці у південних областях подекуди туман, на дорогах східної частини ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 30-35 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла; у Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°; в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

У Київській області у четвер вночі очікується невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-4° тепла, вдень 1-6°. У Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°.

