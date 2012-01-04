На Закарпатті очікують снігових лавин і підйому річкових вод

14:24, 04 січня 2012
Країна
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Повідомляють у МНС

Міністерство надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження снігових лавин в Закарпатській області.

Про це повідомили у прес-службі МНС.

"5-6 січня на високогір`ї Закарпатської області оголошується небезпека сходу снігових лавин", – йдеться в повідомленні.

Також 5-6 січня в річках Закарпаття прогнозується підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м. Негативних наслідків не очікується.
 

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