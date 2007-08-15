Закоханість шкодить здоров`ю?

Закохуватися - небезпечно для здоров`я. Про це повідомляє The Daily Mail.

Про шкідливість закоханості заявили вчені, які провели дослідження в цій області. Як з`ясували дослідники Імперіал-Коледжу, зльоти і падіння романтичних взаємин позначаються на організмі людини.

Річ у тому, що організм людини постійно змінюється під впливом різних емоційних станів. Тому закоханість вельми добре виражена у фізичних проявах.

Професор Мартін Коуї зазначає, що "в період "активної закоханості", зіниці людини розширені, долоні помітно пітніють, а серцебиття частішає. У кров викидається величезна кількість адреналіну, який негативно впливає на організм", - стверджує він.

Більш того, експерти запевняють, що різні захворювання, які викликаються стресовим станом, можуть виникнути так само і через закоханість. "Останнім часом велика кількість людей звертаються з хворобами, симптоми яких схожі на грип. Проте ці захворювання викликані стресом", - сказав Коуї.

Але багато людей схильні не вірити в те, що емоції здатні впливати на їх здоров`ї. Але доведено, що вдівці на 50% більше схильні до ризику виникнення серцево-судинних захворювань.

Дослідження показали, що чоловіки і жінки по-різному переносять стрес. За словами професора Коуї, чоловіки набагато важче переживають втрату близької людини, ніж жінки. Проте, як стверджує професор, ця галузь науки поки мало досліджена і вимагає ґрунтовнішого вивчення.