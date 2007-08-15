МОЗ запевняє: холери в Криму немає

У Чорному морі виявили холероподібні ембріони, тому санітарні служби позакривали в Криму кілька пляжів - така інформація днями з’явилася в деяких інтернет-виданнях.

Так, за інформацією головного державного санітарного лікаря Джанкойського району Аліни Кінделевської, дослідженнями морської води у шести пробах із восьми виділений холерний ембріон. При цьому пані Аліна зазначила, що наявність згаданого ембріону ще не означає небезпеку виникнення холери. А за словами головного лікаря санепідстанції Феодосії Олександра Пеньковського, холероподібні ембріони завжди є у морській воді, а захворювання можуть викликати лише при певній температурі. Як повідомила завідувачка відділом особливо небезпечних інфекцій Севастопольської санепідстанції Тетяна Боровікова, у морській воді бактеріальних культур не виявили, а на пляжах Севастополя — все чисто.

За коментарем цієї інформації, «День» звернувся до прес-служби Міністерства охорони здоров’я України. Там повідомили, що сьогодні немає жодних підстав відмовлятися від південного відпочинку, оскільки ніякої холери у Криму немає. Хоча, звичайно, ніхто не застрахований від небезпеки захворіти кишковими інфекціями, які досить поширені влітку.

Ознаки цієї хвороби дещо схожі на симптоми холери: слабкість, висока температура, розлад шлунку, нудота. У МОЗ нагадують, що зазвичай кишкову інфекцію можна «підхопити», споживаючи несвіжі продукти чи воду із моря, озера чи річки. Тому, тим, хто збирається на відпочинок до Криму, Мінохоронздоров’я України радить: не вживати продуктів і напоїв при найменшій підозрі щодо їх недоброякісності та з простроченими термінами споживання, не купувати продуктів та напоїв на стихійних ринках або з рук у приватних осіб, при харчуванні у непристосованих умовах (ліс, пляж) уникати контакту продуктів з грунтом та піском. Крім того, для купання та відпочинку необхідно користуватися лише офіційно дозволеними пляжами і не ковтати морську воду. Для пиття ж і приготування їжі вживати воду з централізованих джерел водопостачання та бутильовану.

За даними МОЗ, з початку 2007 року в Україні вже зареєстровано 17 спалахів інфекційних захворювань, під час яких постраждало майже 450 осіб, з них — понад 130 дітей. Факторами передачі інфекції найчастіше стають готові страви, молоко і молочні продукти, кондитерські вироби, які готуються «із запасом», що призводить до накопичення у продуктах збудників інфекційних захворювань. У випадку виявлення перших ознак кишкових хвороб необхідно терміново звернутися до найближчої лікувальної установи. Медики попереджають: самолікування небезпечне! При тяжкому стані хворого слід викликати швидку медичну допомогу. При груповому відпочинку хворого потрібно ізолювати від інших.

А от на рахунок холери, то всі, хто збирається у Крим на відпочинок, мають самі вирішувати кому більше вірити: кримським санітарним службам чи Мінохоронздоров’я України.