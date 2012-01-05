Підписано меморандум між МОЗ та центром «МедЕксперт»

Міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО підписав меморандум про співробітництво між Міністерством охорони здоров`я та ТОВ Науково-методичний центр «МедЕксперт».

Як повідомляє прес-служба МОЗ, даним Меморандумом передбачається організація та проведення циклу навчально-методичних семінарів в рамках підготовки та підвищення кваліфікації медиків, що працюватимуть на засадах сімейної практики.

«Підготовка кадрів, особливо первинної ланки, є одним із найважливіших завдань у ході реформування галузі. Бо саме від фаховості кадрів, від їх професіоналізму, у першу чергу, залежить якість надання медичної допомоги», - зазначив міністр під час підписання Меморандуму про співробітництво.

«Спілкуючись з моїми колегами - сімейними лікарями, дільничними терапевтами, педіатрами - я дуже часто чув побажання отримати додаткові знання з певних фахових питань, зокрема, імунопрофілактики, педіатрії, нових методик виявлення найпоширеніших захворювань тощо. Мої колеги хочуть і готові навчатись, і в цьому ми маємо їм допомогти», - запевнив О.АНІЩЕНКО.

Цикл навчальних семінарів передбачає розглянути актуальні питання розвитку сімейної медицини в Україні, проблемні питання профілактики та лікування інфекційних та соматичних захворювань у дітей, репродуктивні аспекти покращення демографічної ситуації в Україні. У їх ході також вестиметься інформаційно-просвітницька робота для медиків з питань реформування системи охорони здоров`я.

Навчальні заходи будуть проходити в пілотних регіонах з реформування - Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській областях та м. Києві - протягом 2012 року. Для проведення семінарів будуть залучені кращі провідні фахівці, головні спеціалісти МОЗ України та викладачі вищих медичних навчальних закладів.