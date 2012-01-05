Завтра в Україні збережеться дощова погода

Завтра у західних областях України очікується дощ з мокрим снігом, на Закарпатті вночі місцями сильні опади.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла, в Карпатах протягом доби 1-6° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території країни, крім крайнього сходу, Приазов`я та Криму, вночі та вранці дощ, температура протягом доби 0-5° тепла, на півдні вдень 4-9°, в Криму до 12°.

Вночі та вранці у східних областях та Приазов`ї місцями туман.

Вітер в Україні південний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, а вдень у південній частині пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 30-35 м/с.

У Київській області у п’ятницю вночі без істотних опадів, вранці та вдень дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла.

У Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°.