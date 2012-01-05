Кваліфікована українська молодь біжить із країни

16:27, 05 січня 2012
Країна
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Роботодавці скаржаться

На вітчизняному ринку праці спостерігаються достатньо невтішні тенденції, пов`язані з відтоком за кордон кваліфікованих кадрів і молоді. Про це заявляв заступник голови Ради Федерації роботодавців України Олексій МІРОШНИЧЕНКО, передає Кореспондент.net.

«В Україні спостерігається, на жаль, стійка тенденція до відтоку кваліфікованих кадрів і молоді. Причини - демографічна криза, несприятливий внутрішній ринок праці, складна економічна ситуація, низький рівень життя», - зазначив він.

Водночас О.МІРОШНИЧЕНКО звернув увагу на агресивну імміграційну політику сусідніх держав. «Окремо слід виділити агресивну імміграційну політику близьких і далеких сусідів. Йдеться про політику РФ стосовно професіоналів, які бажають отримати російське громадянство, «карту поляка» і «Blue card» ЄС - проект, спрямовано на залучення професіоналів, особливо робочих і інженерних спеціальностей із країн-сусідів ЄС», - сказав він.

«У черзі на отримання «Green card» США стоять понад 1 млн. українців", - констатував О.МІРОШНИЧЕНКО.

Україна перебуває на порозі чергової хвилі втрати трудового та інтелектуального потенціалу, заявляв раніше експерт Центру Разумкова, колишній перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло РОЗЕНКО.

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