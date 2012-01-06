Українським школярам знизили нормативи з фізкультури

Нормативи з фізкультури для дітей знизили. Нова навчальна програма для 5-10 класів почне діяти вже з 1 вересня цього року.

Міносвіти днями розіслало її своїм регіональним управлінням. На уроках з теорії школярам розкажуть про історію фізкультури, правила техніки безпеки, а також навчать надавати першу допомогу.

Основний напрям практичних занять кожна школа вибере для себе самостійно з 10 запропонованих варіантів МОН: баскетбол, волейбол, гандбол, гімнастика, легка атлетика, настільний теніс, туризм або футбол. У виборі школи виходитимуть з наявної бази, місцевих традицій. В майбутньому міністерство планує розширити цей перелік відповідно до побажань шкіл.

Школярам знизять нижній поріг нормативів. Тепер для отримання середнього рівня, наприклад, по гімнастиці в десятому класі хлопчикам досить підтягнутися 3 рази (було - 7), дівчаткам (лежачи) - 5 разів замість 10.

Серед загальних для всіх шкіл фізичних навантажень залишаються біг, стрибки, вправи для формування постави, профілактики плоскостопості. За ним нормативи здавати не будуть, пояснив один з авторів програми, головний спеціаліст департаменту загальної, середньої та дошкільної освіти МОН Сергій Дятленко.

Крім нормативів, для оцінки використовуватимуть ще три критерії: рівень теоретичних знань, активність на уроці, техніка виконання вправ.

У 2008 році МОН скасувало нормативи з кросу після того, як 7 школярів померли на фізкультурі.

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