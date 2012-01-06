Погода на Різдво

Завтра, 7 січня, в Україні очікуються дощі з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях місцями сильний дощ, подекуди з мокрим снігом; в західних областях місцями невеликий сніг та мокрий сніг; у східних областях без істотних опадів.

В західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 7-12 м/с, в південній, східній частині, а вночі і в карпатському регіоні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень в західних областях від 3° морозу до 2° тепла (в Карпатах 3-8° морозу), на решті території 0-5° тепла, вдень в південних областях до 9° тепла; в Криму вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Києві та Київській області на Різдво хмарно з проясненнями. Часом дощ, увечері з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області впродовж доби 0-5° тепла, у Києві – впродовж доби 2-4° тепла.

