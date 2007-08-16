Столичних патологоанатомів відлучили від лікарень

Комісія Київради з питань охорони здоров`я і соціального захисту затвердила проект рішення про створення в Києві міського патологоанатомічного бюро. Воно матиме свій бюджет і незалежно від лікарень займатиметься організацією роботи патологоанатомічних відділень, а також їх фінансуванням (зараз цю функцію виконують лікарні). Згідно документу, що є у розпорядженні Ъ, реорганізації підлягають 20 патологоанатомічних відділень міських лікарень.

Керівництво нового органу призначатиметься і звільнятиметься головним управлінням охорони здоров`я Києва. За словами начальника управління Людмили КАЧУРОВОЇ, створення такої організації дозволить відновити технічну базу відділень і виключить можливість чинення тиску на патологоанатомів при встановленні причин смерті пацієнтів. "Те, що робиться зараз у наших моргах, - це жах. У деяких відділеннях навіть не працюють змиви, - заявила пані КАЧУРОВА.— Із коштів, що виділяються на лікарні, патологоанатомічним відділенням дістаються тільки залишки". За попередніми оцінками, для фінансування бюро необхідно близько 4 млн. грн. Крім того, міські власті планують здійснити програму залучення фахівців в цю сферу діяльності. Для навчання майбутніх патологоанатомів передбачається виділення коштів з міського бюджету, повідомляє КоммерсантЪ. Зараз, за словами головного патологоанатома Києва Ніни ЖУЧКОВОЇ, в столиці працює 43 фахівці. "Патологоанатомів повинно бути, принаймні, в три рази більше. Крім того, робота незалежної від лікарень структури дозволить одержати реальну статистику смертності в лікарнях", - вважає пані ЖУЧКОВА. На її думку, необхідне також проведення масштабної реклами цієї професії.

Прийнятий комісією проект буде розглянутий Київрадою на наступній сесії.