Скільки в Україні щасливих людей? (опитування)

43% українців вважають себе щасливими. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) в рамках проекту незалежної мережі дослідників громадської думки WIN - Gallup International.

При цьому 14% респондентів почуваються нещасливими. Ще 37% українців не вважають себе ані щасливими, ані нещасливими, а решта 6% – не визначилися з відповіддю.

Втім, за рівнем щастя українці посідають лише 41 місце із 58 країн, які брали участь в глобальному опитуванні компанії WIN - Gallup International. Всього було опитано 52 тис. 913 осіб, які представляють переважну більшість населення світу.

Відповідно до Глобального барометра щастя WIN - Gallup International, 53% населення світу в ході опитування повідомили, що вони почувають себе щасливими, а 13% – що нещасливими. Ще 31% повідомив, що вони почувають себе ані щасливими, ані нещасливими. 3% респондентів не змогли відповісти на запитання.

Опитування показує, що не кількість грошей, які має людина, а саме відносний статус у суспільстві проживання робить людину щасливою.

Також виявилося, що люди середнього віку (51-65 років) менш щасливі (баланс щастя-нещастя +33%), ніж люди у віці до 30 років (баланс щастя-нещастя становить +44%) і понад 65 років (баланс щастя-нещастя становить +43%).

Київський міжнародний інститут соціології проводив всеукраїнське опитування громадської думки на замовлення WIN-Gallup International напередодні Нового року. Методом інтерв`ю було опитано 1 013 респондентів, що мешкають в усіх областях України, в АР Крим та м. Києві, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 3.1%.