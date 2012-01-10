Україна вводить європейський контролю за харчами

Україна вводить європейську модель контролю безпеки і якості харчової продукції. Про це заявив голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

У повідомленні зазначається, що останнім часом збільшилась кількість випадків отруєння і виявлення неякісної продукції харчування, тому виникло питання посилення системного контролю продуктів харчування від виробництва до реалізації. У зв`язку з цим Кабінетом міністрів України було ухвалено рішення про створення моделі продовольчого контролю за прикладом Євросоюзу. «За прикладом держав Євросоюзу, Держветфітослужба України в повному обсягу зможе контролювати якість і безпеку продуктів харчування: від внесення органічних і мінеральних добрив у грунт, кормів тварин, моніторингу залишків пестицидів і ветеринарних препаратів у продукції тваринного походження і до переробки рослинницької і тваринницької сировини, належного постачання до споживача, контролюючи логістичні ланцюжки і реалізацію по всій території держави», - повідомив голова Держветфітослужби.

«Реформа харчової галузі передбачає створення єдиного компетентного органу на основі Державної ветеринарної і фітосанітарної служби. Проте це не означає, що відтепер тільки ветеринарні лікарі повинні контролювати продукти рослинного походження або спеціальне дієтичне і дитяче харчування. Саме з цією метою до штату державної служби компетентного органу будуть переведені фахівці з інших структур», - сказав І.БІСЮК.

На його думку, створення єдиного державного органу з контролю за якістю харчової продукції сприятиме підвищенню рівня контролю її безпеки. Компетентний орган формується на основі Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України, куди будуть включені фахівці гігієни харчування, фітосанітарного напряму, карантину і захисту рослин. Доти, доки новоутворений компетентний орган не буде здатний в повному обсягу перейняти всі функції, їх виконуватимуть фахівці санітарно-епідеміологічної служби, які до сьогоднішнього дня виконували таку діяльність.

У повідомленні зазначається, що найбільш ефективний і прозорий контроль якості продукції здійснює єдиний компетентний орган. В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, створення такої державної структури є прерогативою Президента і уряду. «Проте сьогодні інші органи, в компетенцію яких входить контроль над безпекою продукції, не бажають втрачати важелі впливу», - відзначив І.БІСЮК.