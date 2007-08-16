У Кривому Розі на СНІД обстежують тільки вагітних

У Кривому Розі не забезпечено обстеження навіть 5 відсотків населення, що належить до групи ризику захворювання на СНІД. Про це заявив головний лікар криворізького Центру профілактики і боротьби зі СНІДом Іван САМКО

У місті зареєстровано десять з половиною тисяч ВІЛ-інфікованих, лише за останні півроку на облік поставлено майже 600 чоловік.

«Темпи розповсюдження захворювання збільшуються - інтенсивний показник поразки населення тепер 1500 випадків на 100 тис. проти 1300 випадків минулого року. Щоб допомогти цьому, треба забезпечити якісне обстеження найбільшої кількості жителів. Проте, бюджетних коштів вистачає тільки на роботу з вагітними жінками», - відзначив САМКО.

За його словами, інші охочі з`ясувати свій ВІЛ-статус часто дістають відмову через відсутність грошей на закупівлю тест-системи. Ще складніша ситуація з хворими на СНІД. Як і обстеження, їх лікування фінансується з бюджету і замість 300 чоловік, що потребують антиретровірусної терапії, її приймають тільки 134 дорослих і 60 дітей.

Найближчим часом, сказав САМКО, місто повинне одержати необхідну кількість препаратів, проте, проблема своєчасного постачання залишається.

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