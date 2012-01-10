Завтра в Україні від -10° морозу до +6° тепла

У середу, 11 січня, в Україні температура коливатиметься від 10° морозу в Карпатах до 6° тепла в Криму.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні хмарно з проясненнями. У східних, прикарпатських областях, Криму та Приазов`ї очікуються невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, на решті території - без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-1° морозу, на півночі Лівобережжя - до 9° морозу, в Криму та Приазов`ї від 2° морозу до 3° тепла, вдень в Україні близько 0°, в Криму 1-6° тепла; в Карпатах вночі 10-5° морозу, вдень 6-1° морозу.

По Київській області без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-1° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла.

По м. Києву без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі – 5-3° морозу, вдень - близько 0°.