Головний санлікар РФ має вибачитися перед Україною
За свої висловлювання
Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНИЩЕНКО має публічно вибачитися за свої висловлювання щодо контролю в Україні за якістю продуктів харчування.
Про це К.ГРИЩЕНКО написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.
«У будь-якому разі тепер найкраще для ОНИЩЕНКА - публічно вибачитися за свої висловлювання», - написав К.ГРИЩЕНКО.
«Широко розійшлася заява голов. санлікаря РФ ОНИЩЕНКА щодо України. Чим йому не вгодив євродосвід контролю, який ми впроваджуємо? Не розумію», - додав міністр.
Як повідомляв УНІАН, головний державний санітарний лікар РФ Г.ОНИЩЕНКО висловив занепокоєння у зв’язку зі спалахами холери в Україні і намірами влади передати функцію контролю за харчуванням українців ветеринарній службі.
Голова Росспоживнагляду вважає, що холера після реформи епіднагляду в Україні може вийти з-під контролю. При цьому Г.ОНИЩЕНКО не виключив закриття кордону.
Як заявив Г.ОНИЩЕНКО, він стурбований через передачу в Україні ветеринарній службі функцій з контролю за харчуванням людей.
"З`явилася серйозна проблема. Судячи з офіційних загальнодоступних документів, у 2012 році в Україні профілактикою холери серед людей будуть займатися не медики, а ветеринарна служба. Це означає, що вже з травня ми досить серйозно посилимо нагляд на кордоні з Україною", - сказав Г.ОНИЩЕНКО.
Він нагадав, що 2011 року у Донецькій області було зафіксовано спалах холери, але Росія, завдяки скоординованим діям з українською санітарною владою, не закривала кордон для людей і товарів.
"В Україні повноваження з контролю за продовольством і харчуванням, у тому числі у дитячих організованих колективах, передані ветеринарній службі. Де-факто, це є визнання громадянина України твариною", - сказав він.
"Саме ветеринари в Україні будуть займатися діагностикою спалахів і їхнім розслідуванням у таборах, школах, оздоровчих установах і лікарнях. Для нас це сигнал для того, щоб уже з перших робочих днів 2012 зайнятися реструктуруванням майбутнього літнього відпочинку російських дітей та передислокацією його з українських курортів в регіони Росії і до Європи", - сказав Г.ОНИЩЕНКО.
Крім того, на його думку, передача ветеринарній службі функцій з контролю за якістю харчів негативно вплине також на агробізнес, підприємства якого здійснюють поставки продукції до Росії.
"Ми почнемо дуже уважно спостерігати за поставками з України всього сегменту аграрної продукції, насамперед, молочної, і вживемо найжорсткіших заходів при найменшому погіршенні якості. У першу чергу, постраждає малий і середній бізнес України, який поставляє продукцію у прикордонні регіони і великі міста Росії", - зауважив Г.ОНИЩЕНКО.
У свою чергу голова Державної ветеринарної й фітосанітарної служби України Іван БІСЮК заявив, що реформа харчової галузі передбачає створення єдиного компетентного органа на основі цієї служби, не тільки ветеринарні лікарі контролюватимуть якість продуктів харчування для людей.