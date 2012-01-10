У галузі санітарно-епідемічного нагляду будуть зміни

Закон про вдосконалення дозвільних процедур у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, який був підтриманий ВР у першому читанні, сприяє викоріненню корупції в дозвільних органах. Про це з трибуни Верховної Ради заявила народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, голова Комітету ВР з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва.

Як розповіла народний депутат, проект закону № 9378, поданий Кабінетом Міністрів, «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення дозвільних процедур у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» був розглянутий і підтриманий Комітетом з питань охорони здоров`я 30 листопада 2011 року.

Даний законопроект розроблений з метою приведення деяких положень Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» у відповідність до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (прийнятий 06.09.2005 р. № 2806-IV).

«Відсутність у чинному законодавстві конкретних строків і умов для видачі або відмови у видачі дозвільних документів органами санітарно-епідеміологічного нагляду створювало умови для зловживань у цій сфері. Статтею 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» встановлено, що виключно законом повинні бути встановлені: перелік документів дозвільного характеру; органи, які їх видають; платно або безкоштовно видаються такі документи; терміни їх видачі або відмови у видачі дозволу на той чи інший вид діяльності, а також підстави для відмови », - зазначила вона.

Також депутат розповіла, що запропонованим законопроектом встановлюються чіткі терміни від 30 до 60 днів на видачу 5 видів таких дозвільних документів: сертифікат про реєстрацію небезпечного фактора; висновок санітарно-епідеміологічної експертизи; дозвіл на роботу з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання; дозвіл на функціонування об`єктів, які не є джерелами іонізуючого випромінювання; дозвіл на роботу з біологічними агентами I-VI груп патогенності, нуклеїновими кислотами мікроорганізмів і рекомбінантними молекулами ДНК.

«Законопроектом також чітко передбачена безкоштовна видача дозвільних документів СЕС їх дублікатів. Прийняття таких норм, безумовно, сприятиме викоріненню корупції в державних органах та суттєво спростить здійснення підприємницької діяльності », - підкреслила Т. Бахтєєва.

Депутат додала, що законопроект № 9378 на законодавчому рівні уточнює назви органів влади відповідно до прийнятої в 2011 році адміністративної реформи.