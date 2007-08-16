У Білорусі розгадали геном збудника туберкульозу

Білоруські учені склали карту генів мікобактерій туберкульозу, циркулюючих на території Білорусі.

Досліджувався ген резистентності (стійкості) збудника туберкульозу до протитуберкульозного препарату рифампіцину. Причому штами мікобактерій цієї інфекції були виділені у хворих, що проживають у різних областях Білорусі. Було знайдено один штам мікроба, "вік" якого складає приблизно 50 років. Існує думка, що він є родоначальником циркулюючих нині в країні мікобактерій туберкульозу.

Порівняння будови цього гена показало, що існують три геногрупи мікробів туберкульозної інфекції, що розрізняються між собою залежно від місця мешкання хворого. Так, штами туберкульозу з Брестської області за своїю структурою ближчі до західно-європейських країн - Франції та Італії, а з Вітебської і Могильовської - до Росії і країн Азії. На території ж Мінська і Мінщини зустрічаються всі три геногрупи мікробів туберкульозу, відмічені в країні. Завдяки такому молекулярно-генетичному аналізу штамів туберкульозу можна встановити звідки "прийшла" інфекція.

В ході досліджень був також розроблений експрес-тест, який за мокротою може виявити наявність у пацієнта туберкульозу. Планується, що вже в найближчому майбутньому тест широко застосовуватиметься на практиці.

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