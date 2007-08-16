У Європі боротимуться з ожирінням населення

У вересні представники 53 держав - членів Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) підіб’ють підсумки виконання своїх планів щодо боротьбі з ожирінням.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, будуть намічені подальші кроки, спрямовані на боротьбу з надмірною вагою, яка призводить до розвитку сердечно судинних захворювань.

57-а сесія Європейського регіонального комітету ВООЗ пройде 17-20 вересня в Белграді (Сербія). Її учасники обговорять стратегію розвитку кадрових ресурсів охорони здоров`я в Європі, а також намітять подальші кроки з виконання рішень Міністерської конференції по боротьбі з ожирінням і Другого європейського плану дій в галузі харчових продуктів і харчування.

Сьогодні більш як 1 млрд. чоловік у світі страждають надмірною вагою і ожирінням. Якщо нічого не зробити, то до 2015 року це число зросте до 1,5 млрд. До 2010 року кожна десята дитина, тобто 15 млн. дітей в європейському регіоні страждатимуть на ожиріння.

На сесії в Сербії мова піде також про захист материнства і охорону здоров`я європейських немовлят.

До складу Європейського відділення ВООЗ, окрім держав європейського континенту, входять також країни Центральної Азії та Ізраїль.