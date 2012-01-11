МНС закликає громадян не виходити на тонку кригу

Міністерство надзвичайних ситуацій закликає громадян не виходити на тонку кригу на ставках, річках та інших водоймищах.

Крім того, як ідеться у повідомленні прес-служби МНС, небезпечним є катання на ковзанах у необлаштованих для цього місцях.

МНС нагадує, що для одного пішоходу безпечним вважається лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 см; для обладнання ковзанки - не менше 10-12 см (для масового катання - 25 см); масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше 15 см.

Особливо обережно рятувальники радять спускатися з берега, адже часто у таких місцях є тріщини, під льодом може бути повітря.

Відправлятися на водойми поодинці небезпечно, тому слід завжди повідомляти своїх знайомих про своє місцезнаходження.

Зимова підлідна ловля риби вимагає суворого дотримання правил безпечної поведінки. Не можна пробивати близько одну від одної багато лунок. Не можна збиратися великими групами на одному місці. Не можна пробивати лунки на переправах. Слід мати під рукою міцну мотузку довжиною 12-15 м, тримати поруч з лункою дошку або велику гілку, зазанчають у МНС.