З початку року в Україні зареєстровано 390 випадків кору

В Україні з початку року станом на 10 січня цього року зареєстровано 390 випадків підозри захворювання на кір (49 за останню добу).

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України, найбільша кількість випадків зафіксована у західних регіонах, а саме у: Львівській області – 162 (22 за останню добу); Івано-Франківській області – 116 (9 за останню добу); Рівненській області – 27 (3 за останню добу).

У м. Києві зареєстровано 8 випадків підозри захворювання на кір (1 за останню добу).

Держсанепідслужбою України з метою недопущення розповсюдження кору проводиться повний обсяг протиепідемічних заходів. На адміністративних територіях Львівської області, де реєструється високий рівень захворюваності на кір обмежено відвідування хворих в стаціонарах, подовжено зимові канікули в навчальних закладах. Особи, які не щеплені або не мають відомостей про проведену імунізацію проти кору, не допускаються до навчального процесу, тимчасово призупинено навчання в навчальних закладах, де виявлені випадки захворювання на кір.

Питання перебуває на контролі Держсанепідслужби України.

