Янукович знову розкритикував очільника МОЗ

Глави Міносвіти та МОЗ знову потрапили в немилість до президента України Віктора Януковича. Вчора, 11 січня, глава держави заявив, що вони зобов`язані звітувати про кожне закриття школи чи лікарні, пише comments.ua.

«Ми бачимо сьогодні, що в певних регіонах закриваються школи, в певних - лікарні. Але не можна цього робити без залучення громадськості. І я звертаюся до міністрів Табачника і Аніщенка: заведіть порядок, щоб люди знали за рік-за два про це, щоб вони ставилися з розумінням до цього, що це робиться для поліпшення умов лікування людей чи освіти дітей,» - звернувся до міністрів президент.

За його словами, невиконання цих вказівок призведе до того, що глави відомств постраждають.