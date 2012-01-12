В українському сирі надто багато пальмової олії

Російська санітарна служба виявила перевищення вмісту пальмової олії у сирі, який поставляється в РФ низкою українських виробників, пишуть Коментарі.

Як заявив глава Росспоживнагляду, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко, його відомство, проаналізувавши ситуацію на споживчому ринку в сегменті молочної продукції, дійшло висновку, що «за четвертий квартал 2011 року відбулося помітне погіршення споживчих властивостей сирів, що поставляються з України» .

«Це помітний сегмент російського ринку. Тільки за останні десять місяців орієнтовний обсяг поставок склав 55,5 тис. тонн », - заявив Онищенко.

«Основною проблемою є те, що при виробництві даного виду продукції в країні-імпортері безконтрольно використовуються рослинні компоненти, зокрема, пальмова олія», - зазначив глава Росспоживнагляду.

Разом з тим Онищенко заявив, що за російськими нормативами, зокрема, техрегламенту на молоко і молочну продукцію, така продукція, що містить велику кількість пальмового масла, повинна називатися не «сир», а «сирний продукт».

«Зміст пальмової олії там набагато більше, ніж належить за технічним регламентом», - підкреслив чиновник.

«Федеральна служба (Росспоживнагляд) ініціювала процедуру запобігання порушень технічного регламенту на молоко і молочну продукцію. У рамках цієї процедури ми припускаємо, в тому числі, і проведення експертиз за участю заводів-виробників », - заявив Онищенко.