Матерів-героїнь передали в інше міністерство

Оприлюднено постанову

Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно звання «Мати-героїня», здійснюватиме Міністерство соціальної політики замість Міністерства освіти і науки, молоді і спорту. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на ці цілі. Текст урядової постанови (№ 1314 від 21 грудня 2011 р.) оприлюднено у газеті «Урядовий кур`єр» (№ 4 від 11 січня 2012 р.). Також Мінсоцполітики визначено урядом головним розпорядником бюджетних коштів замість Міносвіти.



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