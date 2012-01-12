Ухвалено закон щодо захисту майнових прав дітей

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законів України» щодо захисту майнових прав дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 283 народних депутата із 410 зареєстрованих в сесійній залі.

Передбачається внесення змін до Сімейного кодексу і Закону «Про нотаріат».

Насамперед, змінами до Сімейного кодексу запроваджується нове повноваження органу опіки і піклування щодо повідомлення нотаріусу про накладення заборони стягнення на житло дитини у таких виключних випадках, коли мати та/або батько дитини, які (яка, який) звернулися за дозволом, позбавлені судом батьківських прав; судом, органом опіки та піклування або прокурором постановлено (прийнято) рішення про відібрання дитини від батьків; до суду подано позов про позбавлення батьків дитини (або того з них, який звернувся за дозволом) батьківських прав; особа, яка звернулася за дозволом, повідомила про себе неправдиві відомості, що мають суттєве значення для вирішення питання про надання дозволу чи відмову в його наданні тощо.

Крім того, до переліку суб`єктів звернення до нотаріуса за накладенням заборони відчуження нерухомого майна долучено орган опіки і піклування.

Передбачається, що Кабінет міністрів України встановлюватиме порядок звернення органів опіки і піклування до нотаріусів.

Іншим нововведенням закону є обмеження допуску будь-яких категорій осіб до накладення та зняття заборони відчуження майна, окрім нотаріусів.