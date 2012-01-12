Усі телеканали мають робити сурдопереклад новин

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про внесення змін до статей 43 та 49 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 312 народних депутатів з 409, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачається, що державні та комунальні телерадіоорганізації (у сфері телебачення) зобов’язані здійснювати інформаційне мовлення в частині телевізійних новин субтитруванням та/або перекладом жестовою мовою.

Закон набуває чинності з дня його опублікування.