Хто фінансуватиме університетські клініки

Кабінет міністрів України доручив Міністерству освіти і науки, молоді та спорту разом з Міністерством фінансів і Міністерством охорони здоров’я опрацювати питання щодо фінансування університетських клінік, які є структурними підрозділами вищих медичних навчальних закладів.

Відповідне розпорядження від 11 січня № 4-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Документом передбачено, що фінансування може здійснюватись у тому числі за рахунок бюджетних коштів, передбачених вищим медичним навчальним закладам для надання спеціалізованої консультативної амбулаторно-поліклінічної та стоматологічної допомоги населенню.

Уряд доручив голові Ради міністрів Криму, головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій взяти під особистий контроль питання розміщення кафедр, лабораторій, центрів та інших структурних підрозділів державних вищих медичних навчальних закладів у комунальних і державних закладах охорони здоров’я.

Також розпорядженням рекомендовано органам місцевого самоврядування продовжити роботу із забезпечення взаємодії комунальних закладів охорони здоров’я з державними вищими медичними навчальними закладами та їхніми структурними підрозділами у вирішенні питань розміщення, функціонування структурних підрозділів державних вищих медичних навчальних закладів, а також питань підготовки медичних кадрів та надання медичної допомоги населенню.

Міносвіти разом з МОЗ доручено забезпечити у вищих медичних навчальних закладах безперервну підготовку медичних кадрів, а також їхню післядипломну освіту.