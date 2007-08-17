В Україні кількість отруєнь збільшилася на 40%

Літній сезон урожайний не лише на фрукти і овочі, а ще на шлункові розлади і кишкові отруєння. За статистикою, влітку люди труяться майже вдвічі частіше, ніж в інші сезони.

Особливо потрібно бути обережними з м`ясом і рибою, грибами, яйцями, немитими овочами і фруктами, а також із кавунами. Симптоми отруєння - нудота, рвота, пронос, головний біль і висока температура. У будь-якому випадку лікарі радять відразу викликати швидку.

На випадок отруєння потрібно мати в домашній аптечці марганцівку, протидіарейні засоби, "Смекту" " Но-шпу", "Баралгін", повідомляє ICTV.