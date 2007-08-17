Самозванець без вищої освіти 29 років працював стоматологом

Поліція Малайзії заарештувала чоловіка, що працював зубним лікарем протягом 29 років, не маючи відповідної освіти і кваліфікації. Основи стоматології самозванець освоїв під час служби в армії, де він протягом деякого часу був помічником військового дантиста.

Єдиним його обов`язком на той час було носити за шефом важку сумку з інструментами. Проте, спостерігаючи за роботою лікаря, солдат навчився свердлити і видаляти хворі зуби, і навіть виготовляти зубні протези.

Демобілізуючись в кінці 70-х років минулого століття, він спробував влаштуватися помічником до справжнього стоматолога, а коли це йому не вдалося, відкрив власну "практику" в одному з районів Куала-Лумпура.

При обшуку в кабінеті самозванця було вилучено списане стоматологічне крісло з армійського госпіталю, а також шприци і медикаменти. Заарештованому пред`явлено звинувачення в організації нелегальної медичної діяльності. Згідно малазійським законам, йому загрожує ув’язнення строком до 6 років, а також штраф в розмірі до 86 тисяч доларів.

Lenta.ru