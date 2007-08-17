У Данії заборонили курити

Заборона куріння у барах, ресторанах та інших громадських місцях набула чинності в Данії.

Заборонено курити в громадських місцях Ірландії, Італії, Норвегії, Швеції й Великобританії. Заборона куріння у барах, ресторанах та інших громадських місцях набула чинності в Данії. Спочатку планувалося, що закон почне діяти 1 квітня 2007 року, однак влада вирішила дати власникам питних закладів більше часу.

Закон дозволяє курити в спеціально відведених для цього кімнатах і на робочому місці працівника, якщо воно ізольоване від інших. Куріння також не заборонено в барах площею менше 40 квадратних метрів.

За статистикою, у країні з населенням 5,4 мільйони чоловік від, так званого, пасивного куріння страждає кожна четверта людина. Саме пасивне куріння стає причиною смерті щонайменше 150 і госпіталізації більше тисячі датчан щороку.

На сьогоднішній день заборона куріння в громадських місцях діє, зокрема, в Ірландії, Італії, Норвегії, Швеції й Великобританії.

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