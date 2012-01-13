На медичне обслуговування ув'язнених видатків не збільшать

Верховна Рада відмовилася підтримати запит народного депутата Віктора ШВЕЦЯ (фракція «БЮТ-Батьківщина») до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо збільшення бюджетних видатків на забезпечення охорони здоров’я та медичного обслуговування осіб, що утримуються під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримання даного запиту проголосувало лише 74 із 376 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.