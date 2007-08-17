У лікарнях продовжують перебувати 26 осіб, які отруїлися на весіллі

На Львівщині у лікарнях продовжують перебувати 26 осіб, у тому числі 10 дітей, які отруїлися на весіллі тиждень тому.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, перебіг захворювання госпіталізованих - легкого та середнього ступеня тяжкості.

Протягом 13 та 14 серпня до інфекційних відділень районних лікарень з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано 36 осіб, у тому числі 10 дітей, які перебували на весіллі 11-12 серпня у м. Стрий, що було організовано у їдальні аграрного коледжу. Всього на весіллі було 240 гостей.

В осередку захворювання фахівцями районної та обласної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.