Погода на вихідні

Завтра в Україні очікується невеликий сніг, вдень у західних областях помірний.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у Карпатах протягом доби 5-10° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У східних, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму дощ і мокрий сніг (вдень невеликий), подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь (вночі в Криму місцями сильні опади). Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, у Криму 1-6° тепла, у горах 1-6° морозу. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у східних областях, Криму та Приазов`ї, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області у суботу очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

