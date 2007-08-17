ООН допомагає долати СНІД в Україні

Програма розвитку ООН (ПРООН) і Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) спільно здійснюють в Україні програму із запобігання розповсюдженню ВІЛ-інфекції і інфекцій, які передаються статевим шляхом, серед військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, програма фінансується Європейським союзом. Партнерами агентств ООН виступають Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони і Державна прикордонна служба.

У серпні цього року ПРООН і ЮНФПА приступили до забезпечення своїх партнерів медичним і лабораторним устаткуванням, одноразовими шприцами і матеріалами, необхідними для проведення експрес-тестів.

Агентства ООН сподіваються, що надана ними допомога зміцнить можливості медичних підрозділів силових відомств України в справі надання військовослужбовцям і співробітникам правоохоронних органів якісних медичних послуг у сфері профілактики, тестування і лікування ВІЛ/СНІДу.

За даними ООН, в Україні загальна кількість офіційно зареєстрованих носіїв ВІЛ досягла майже 100 тис. До цієї кількості включено лише людей, які пройшли тестування в державних медичних установах. Реальна кількість, яка живе з ВІЛ в Україні, як вважають автори доповіді Об`єднаної програми ООН із СНІДу (ЮНЕЙДС) про розвиток епідемії СНІДу в 2006 році, перевищує 377 тис. людей. Більш як 45% нових випадків інфекції, зареєстрованих в Україні в 2006 році, припадає на тих, хто вживає ін`єкційні наркотики. Останнім часом з`являються нові дані про раніше приховані епідемії серед чоловіків, які займаються сексом з чоловіками.

Автори доповіді звертають також увагу на те, що серйозним чинником, який сприяє розвиткові епідемії в Україні, є процвітаючий у країні секс-бізнес. Під час епіднагляду, проведеного в 2005 році, було виявлено, що вісім відсотків жінок, які надають сексуальні послуги в Києві, були ВІЛ-інфіковані. У Полтаві, Одесі, Луцьку і Донецьку ВІЛ-інфікованою виявилась кожна четверта з жінок, які надають сексуальні послуги, а в Миколаєві - кожна третя.