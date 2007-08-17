Гайдаєв: обов`язковість щеплень дітям – не цькування

Обов`язковість щеплень дітям - це політика держави, яка відповідає світовій практиці в цій сфері. Про це заявив міністр охорони здоров`я України Юрій ГАЙДАЄВ.

Зокрема, відповідаючи на питання, до яких пір триватиме "цькування батьків", які відмовляються робити щеплення своїм дітям, він сказав: "Це не цькування. Обов`язковість щеплень передбачена законами України. Це політика держави, яка відповідає світовій практиці в цій сфері. Діти, які не щеплені від інфекційних хвороб, за винятком медичних протипоказань, не можуть відвідувати дитячі колективи, оскільки несуть потенційну загрозу для решти дітей".

Крім того, міністра обурив той факт, що в Ялті лікарі відмовляються госпіталізувати хвору дитину, яка приїхала на відпочинок в пансіонат. "Це обурливо, це неподобство! Прошу вас дати конкретні координати лікарні, і я ініціюю ретельну і об`єктивну перевірку подібних фактів", - звернувся ГАЙДАЄВ і нагадав своїм колегам, що ненадання допомоги переслідується відповідно до закону.

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