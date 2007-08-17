Українці не користуються правом на вибір лікаря?
До поганого лікаря пацієнт не піде
Закупівля ліків за державний рахунок проводиться відповідно до законодавства, виключно на тендерній основі. Про це під час онлайн-конференції у п`ятницю, 17 серпня, повідомив міністр охорони здоров`я України Юрій ГАЙДАЄВ.
"Виробник зобов`язаний надати сертифікат відповідності стандартам GMP, довідку про відповідність виробника ліцензійним умовам, сертифікат про реєстрацію ліків у країні-виробнику, а також про те, що Україна - його офіційний імпортер. Окрім цих ліків проходять процедуру держконтролю, включаючи лабораторний аналіз. І за всім цим стежать спеціальні служби МОЗ України", - сказав він.
Міністр упевнений, що необхідне регулярне підвищення професіоналізму вітчизняних медиків на базах Академії післядипломного навчання і науково-дослідних інститутів системи АМН.
"З іншого боку, в цьому нам допоможе багатостраждальний закон про обов`язкове медичне страхування. Саме він створить ринкові умови для роботи лікарів. До поганого лікаря пацієнт просто не піде. А лікарня його просто не триматиме", - додав ГАЙДАЄВ.
Він підкреслив, що українські громадяни часто не використовують своє право на вибір лікаря і лікувальної установи, закріплене законом України про охорону здоров`я.
Глава Мінохоронздоров`я відзначив, що фінансування українських лікувальних установ здійснюється в недостатньому об`ємі.
"І я знаю, що в деяких лікувальних установах пацієнт оплачує вартість рентгенівської плівки. На жаль, такі факти поки що мають місце", - пояснив ГАЙДАЄВ.