Українці не користуються правом на вибір лікаря?

Закупівля ліків за державний рахунок проводиться відповідно до законодавства, виключно на тендерній основі. Про це під час онлайн-конференції у п`ятницю, 17 серпня, повідомив міністр охорони здоров`я України Юрій ГАЙДАЄВ.

"Виробник зобов`язаний надати сертифікат відповідності стандартам GMP, довідку про відповідність виробника ліцензійним умовам, сертифікат про реєстрацію ліків у країні-виробнику, а також про те, що Україна - його офіційний імпортер. Окрім цих ліків проходять процедуру держконтролю, включаючи лабораторний аналіз. І за всім цим стежать спеціальні служби МОЗ України", - сказав він.

Міністр упевнений, що необхідне регулярне підвищення професіоналізму вітчизняних медиків на базах Академії післядипломного навчання і науково-дослідних інститутів системи АМН.

"З іншого боку, в цьому нам допоможе багатостраждальний закон про обов`язкове медичне страхування. Саме він створить ринкові умови для роботи лікарів. До поганого лікаря пацієнт просто не піде. А лікарня його просто не триматиме", - додав ГАЙДАЄВ.

Він підкреслив, що українські громадяни часто не використовують своє право на вибір лікаря і лікувальної установи, закріплене законом України про охорону здоров`я.

Глава Мінохоронздоров`я відзначив, що фінансування українських лікувальних установ здійснюється в недостатньому об`ємі.

"І я знаю, що в деяких лікувальних установах пацієнт оплачує вартість рентгенівської плівки. На жаль, такі факти поки що мають місце", - пояснив ГАЙДАЄВ.

Новости-Украина