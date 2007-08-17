Дев’ять заповідей, які подовжують життя

Міжнародна група лікарів, психологів та дієтологів, вивчаючи проблему довголіття, виділила дев’ять основних пунктів, яких варто дотримуватися для того, щоб довше прожити.

Перша заповідь провіщає: не об’їдайтеся.

Друга говорить про те, що раціон харчування повинен відповідати вашому віку.

Третій пункт: кохайте та будьте коханими. Медики також радять регулярно займатися сексом - як мінімум, два рази на тиждень. Це омолоджує організм.

Четверта заповідь: завжди майте свою точку зору.

П’ята: більше рухайтеся і займайтеся спортом.

Шоста заповідь каже про те, що потрібно спати у прохолодній кімнаті.

Сьома: час від часу балуйте себе і ласуйте забороненою їжею.

Відповідно до восьмої заповіді, не потрібно накопичувати в душі негатив. Адже, відповідно до статистики, 64% людей, які страждають на онкологічні захворювання, не дають виходу негативній енергії, а завжди придушують гнів у собі.

Ну і, наостанку, дев’ята: тренуйте мозок, примушуючи його працювати.

ICTV