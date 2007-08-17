80% українців виглядають старшими за свій вік

80% працездатного населення України фізично виглядають старшими за свій вік, констатують учені. Причини швидкого старіння українців - погана екологія, постійні стреси, зловживання тютюном і алкоголем, а також ожиріння.

Як роз`яснив завідувач терапевтичного відділення Інституту геронтології України, доктор медичних наук Валерій Шатило, на сьогодні біологічна межа людського життя в світі - 90-100 років. Але середня тривалість життя українця - 61 рік. Люди в більшості країн світу живуть з кожним роком довше, середня тривалість життя західних європейців - 77 років. У Японії, Франції, Італії - понад 80 років.

Тривалість життя людини на 80% залежить від неї самої, запевняє Шатило. Серед чинників, які подовжують життя - щасливий шлюб, повноцінний сон, регулярний секс і оптимістичне ставлення до життя.

Проте, існує проблема не тільки прискореного старіння, але і вимирання середньої вікової категорії, від 40 до 60 років. У Європі людей такого віку вмирає в 3-4 рази менше, ніж в Україні. Але як у нас, так і у європейців, частка літніх людей в структурі населення збільшується. Наприклад, якщо в Україні 30 років тому літні люди складали 16% населення, то тепер 24%.

Нагадаємо, раніше міністр праці і соціальної політики України Михайло Папієв заявив, що українці в цілому старіють швидше, ніж європейці.

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