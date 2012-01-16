Українська курятина заражена сальмонельозом

У продукції найбільших українських виробників курятини виявили збудник сальмонели, пише Дзеркало тижня. Зокрема, експерти знайшли бактерію у курятині двох марок. Про це повідомили у Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України.

«За повідомленням головного управління ветеринарної медицини у Київській області від 5 січня цього року в зразках субпродуктів ТОВ „Агромарс“ виявлено збудник сальмонельозу. На даний час ведеться розслідування виявлених причин виникнення і контамінації», — зазначив голова Служби Іван Бісюк.

Головний державний інспектор ветеринарної медицини також зазначив, що протягом 2011 року було виявлено два випадки роду бактерії сальмонела – ТОВ «Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата») та ТОВ «Старинська птахофабрика» (входить до ПАТ «Миронівський хлібопродукт»).

Як повідомлялося, нещодавно спалах сальмонельозу був зафіксований у Івано-Франківську. 10 осіб було госпіталізовано.