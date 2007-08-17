Найефективніше мозок працює у тиші

Дослідники Університету Стенфорда провели дослідження роботи мозку, який здобуває інформацію з безперервного потоку, що надходить до нього із зовнішнього світу.

Учені програвали фрагменти музичних творів XVIII в., які містили кілька чітких переходів між відносно короткими частинами.

Десять чоловіків і вісім жінок слухали музику в навушниках, при цьому їхній мозок сканували методом функціональної магнітно-резонансної томографії.

Учені з’ясували, що музика вмикає ділянки мозку, пов’язані з увагою та прогнозуванням. Мозок поділяв інформацію на значущі частини, здобуваючи інформацію про початок, закінчення і межі між ними.

Переходи між музичними частинами виявилися ідеальними умовами для вивчення динамічно змінюваної активності мозку. Пік мозкової діяльності припав на короткий період тиші між музичними фрагментами.

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