Гранти Глобального фонду не оподатковуватимуться

Кабінет міністрів України схвалив проект закону України «Про здійснення програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні».

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, таке рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Ухвалення цього закону сприятиме належному правовому врегулюванню питань реалізації програм Глобального фонду в Україні, дозволить отримати додаткове джерело фінансування профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД у розмірі близько 300 млн. доларів США та досягти позитивних зрушень у боротьбі з цими хворобами.

Реалізація законопроекту передбачає внесення змін до Податкового кодексу України щодо надання податкових пільг, до закону «Про єдиний митний тариф» щодо звільнення від сплати мита та закону «Про здійснення державних закупівель» у частині виключення з-під сфери дії цього закону закупівлі товарів, робіт і послуг, що здійснюються за рахунок грантів Глобального фонду.

Під час зустрічі з виконавчим директором Глобального фонду Мішелем КАЗАЧКІНИМ прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ зазначив: «Сьогодні було засідання уряду, і ми домовилися, що грантові кошти, грант, отриманий від Глобального фонду, не буде оподатковуватись».