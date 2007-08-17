Більше тисячі випадків порушень встановлено при держзакупівлях ліків

З початку 2007 року Тендерна палата України перевірила 1 тис. 57 процедур державних закупівель ліків на більш як 1 млрд. гривень і в кожній з них виявила порушення чинного законодавства.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Правління ТПУ Володимир ЛАБА.

Найчастіше при держзакупівлях медпрепаратів замовники неправильно складають тендерну документацію, часто в ній відсутня необхідна інформація про предмет закупівлі, його якість, технічні параметри та кваліфікаційні умови для учасників тендеру.

«Таким чином, відсутність цих вимог не може гарантувати успішний результат проведення процедур закупівель і поставок якісних ліків медичним установам», - зазначив В.ЛАБА.

Також в ТПУ відзначають часті випадки завищення ціни ліків, що закуповуються. Так, Львівський обласний госпіталь інвалідів війни і репресованих ім. Ю.Ліпи в березні при закупівлі ліків на 155 тис. грн. завищив витрати на 101 тис. грн.

Клінічна лікарня ім. М.Семашка в квітні завищила витрати на придбання ліків на 327 тис. грн.

Одеська обласна дитяча клінічна лікарня при закупівлі ліків на 265 тис. грн. не вимагала від учасників конкурсу ліцензій, ризикуючи закупити неякісні препарати.

Особливо В.ЛАБА відзначив негативну ситуацію з держзакупівлями медпрепаратів у Києві. За його словами, керівництво Головного управління охорони здоров`я на чолі з Людмилою КАЧУРОЮ і заступником голови КДМА Іреною КІЛЬЧИЦЬКОЮ намагаються знайти «якомога більше методів обходу законодавства, щоб проводити непрозорі процедури держзакупівель». Зокрема, зазначив В.ЛАБА, порушуючи закон, проводяться централізовані закупівлі ліків, тоді як їх мають проводити розпорядники коштів - тобто лікувальні установи. Окрім цього, в ТПУ відзначають факти завищення ціни при закупівлі ліків у столиці, відсутність детальної інформації про предмет закупівлі і приховування інформації про проведення процедур закупівель від ТПУ. «Тендерна палата відстежила лише 6 процедур закупівель на 7 млн. грн., при цьому, якщо проаналізувати, то перевитрачено більш як 1 млн. грн.», - сказав В.ЛАБА.

За інформацією ТПУ, через порушення за 4 місяці в Києві було відмінено торги із закупівлі ліків на більш як 14 млн. грн., що гальмує отримання медустановами необхідних медикаментів.