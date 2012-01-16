В Україні торік усиновлено 3077 дітей

В Україні торік 2 тис. 108 дітей було усиновлено українськими громадянами і 969 дітей – іноземними.

Про це повідомив на брифінгу Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.

Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що у 2011 році у прийомних сім`ях та дитбудинках сімейного типу знайшли батьків 1 тис. 388 дітей. “У листопаді-грудні намітилася позитивна тенденція із влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу, зокрема, у грудні у прийомні сім`ї та дитбудинки сімейного типу було влаштовано 197 дітей – це вдвічі більше за середньомісячний показник 2011 року», - наголосив він.

Водночас, за словами Уповноваженого Президента з прав дитини, попри таку кількість сиріт, влаштованих у прийомні сім`ї та дитбудинки сімейного типу, цей показник дещо менший підсумків 2010 року. Однак тенденція, яка намітилася в листопаді-грудні 2011 року, дає оптимістичний прогноз та впевненість: у 2012 році органи місцевої влади повною мірою виконають обов’язок щодо забезпечення права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім`ї, зазначив він.

Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що загалом станом на 1 січня 2012 року у прийомних сім`ях і дитячих будинках сімейного типу виховується 9905 дітей; створено 594 дитбудинки сімейного типу та 3430 прийомних сімей.

Говорячи про позитивні результати роботи у 2011 році щодо влаштування дітей у прийомні сім`ї та дитбудинки сімейного типу, Ю.ПАВЛЕНКО відзначив зростання цих показників у Київській, Волинській, Донецькій областях і Севастополі. Він звернув особливу увагу на діяльність Дніпропетровської ОДА - в області протягом року у прийомні сім`ї та дитбудинки сімейного типу влаштували вдвічі більше дітей, ніж у 2010 році (237 проти 120). «Незадовільними ми визначаємо результати роботи в 2011 році Вінницької, Житомирської, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Хмельницької областей та Києва», - сказав Уповноважений Президента.

За його словами, загалом найбільш активно у 2006-2011 роках розвивалися прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу в Харківській, Чернівецькій, Тернопільській, Кіровоградській, Сумській та Черкаській областях. Ю.ПАВЛЕНКО підкреслив, що «беззаперечним лідером» є Харківська область, де кожна шоста дитина-сирота і дитина, позбавлена батьківського піклування, виховується у прийомній сім`ї або дитбудинку сімейного типу. «Найгірші показники щодо розвитку прийомних сімей та дитбудинків сімейного типу, на жаль, є в Києві, а також в Одеській, Луганській, Запорізькій та Миколаївській областях», - додав він.

Що стосується усиновлення українських дітей, то Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що “зберігається позитивна тенденція, коли національне усиновлення більш ніж вдвічі переважає міждержавне».