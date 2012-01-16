В Україні проаналізують ціни на імпортні ліки
Завищенння до 7 разів
Державна митна служба України має намір направити запити великим світовим виробникам лікарських засобів для того, щоб сформувати орієнтовні ціни на них.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив член колегії Державної митної служби України Віктор БОНДАР.
«І коли ми на вході бачитимемо завищення в 2-3-5-7 разів, то, відповідно, ми передаватимемо таку інформацію до правоохоронних органів, Нацбанку для того, щоб далі мониторити рух валюти і мониторити ці контракти на предмет нормальної діяльності цих суб`єктів», - сказав він.
За словами В.БОНДАРЯ, 3-6 місяців тому відомство почало ретельно мониторити питання імпорту ліків до України. «Викликає стурбованість відсутність ПДВ для ліків, а це означає, що для тієї компанії, яка ввозить препарат до України, практично немає ніяких сплат до бюджету», - відзначив член колегії Держмитслужби.
Також, за його словами, є ризики відпливу коштів із України у зв`язку із завищеною ціною ліків при імпорті. «Так, імпортер купує ліки у виробника, потім ставить офшорну компанію, яка завищує ціну в два-три-пять разів, і завозить до України... Таким чином, вартість ліків для українського ринку підвищується... І потім він (імпортер - УНІАН) під ці контракти виводить кошти за кордон. І таким чином, через таку схему можна вивести кошти з країни також без додаткового оподаткування, при цьому в два-три рази більше, ніж йому необхідно, щоб розрахуватися з виробниками ліків», - сказав В.БОНДАР.
Також відстежуватимуть країни-виробники ліків. Якщо, наприклад, поставки йдуть з країни, яка не є офіційним виробником ліків, що поставляються, то митники мають намір відстежувати, чи не є така продукція контрафактною і чи не несе вона загрози для здоров`я українців.
Нагадаємо, з 1 лютого 2012 року митне оформлення фармацевтичної продукції, що ввозиться до України суб`єктами господарювання, розташованими в м. Києві та Київській області, покладено на Київську регіональну митницю.
За словами начальника Київської регіональної митниці Дмитра ПОЛІЩУКА, очікується збільшення в два рази імпорту даних товарів, що оформлюються на Київській регіональній митниці.