Кількість дітей в дитсадках збільшилася на 60 тисяч

17:29, 16 січня 2012
Країна
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В Україні 2011 року

В Україні 2011 року кількість дітей дошкільного віку, які відвідують дитячі садки, збільшилась на понад 60 тисяч.

Як повідомляє офіційний сайт Президента України, про це сказав на брифінгу уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО.

За його словами, на сьогодні розвиток мережі дитячих садків відбувається за трьома основними напрямками. Йдеться про будівництво нових закладів; реконструкцію та відновлення роботи об’єктів, які тривалий час не працювали; відкриття груп дошкільної освіти в інших освітніх закладах. Також йдеться про проведення капітальних ремонтів, модернізацію матеріально-технічної бази діючих дитсадків; відкриття груп для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку.

За даними Ю.ПАВЛЕНКА, минулого року 136 дитячих закладів відновили свою діяльність, в інших освітніх закладах почало працювати 316 груп і введено в дію 20 новобудов.

«Таким чином у 2011 році кількість дітей дошкільного віку, які відвідують дитячі садки, збільшилася на 61 тисячу - з 1 мільйона 272 тисяч (у 2010 році) до 1 мільйона 333 тисяч… За попередніми даними можу сказати, що вперше за роки незалежності відсоток охоплення дітей дошкільною освітою перевищив показники 1990 року», – заявив уповноважений Президента з прав дитини.

Ю.ПАВЛЕНКО також звернув увагу на проблему завантаженості дошкільних навчальних закладів. За його словами, нині в дошкільних закладах у середньому на 100 місць претендує 108 дітей (у 2010 році – 112). У міських дитсадках цей показник – 123 дитини на 100 місць, у сільських – 83. Найбільший дефіцит місць у дошкільних закладах в Івано-Франківській, Волинській, Сумській, Полтавській та Закарпатській областях.

Уповноважений Президента підкреслив, що глава держави вважає неприпустимим скорочення фінансування дошкільної освіти з центрального та місцевих бюджетів. «На думку Президента, фінансування має відбуватися чітко у відповідності до державної програми розвитку дошкільної освіти, затвердженої урядом до 2017 року», – сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Крім того, Президент робить акцент на необхідності не лише збільшення кількості дошкільних закладів для дітей віком від 3 до 6 років, а й на важливості розвитку мережі ясельних груп для дітей до трьох років. За словами Ю.ПАВЛЕНКА, Президент також вважає за доцільне розвивати нові, сучасні форми дитячих садків.

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