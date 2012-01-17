Кількість хворих на кір в Україні у 2012 році наближається до тисячі

У перші 16 днів 2012 санітарно-епідеміологічна служба зареєструвала 983 випадки підозри захворювання на кір в Україні.

Зокрема, у Львівській області зафіксовано 537 випадків підозри захворювання на кір (26 за останню добу), в Івано-Франківській області - 256 (23 за останню добу); у Рівненській області - 51 (8 за останню добу); умЗакарпатській області - 45 (4 за останню добу); у Тернопільській області - 16 (2 за останню добу); у Волинській області - 12.

Як повідомляє МОЗ, у Києві зареєстровано сім випадків підозри захворювання на кір (один за останню добу). В інших областях від початку поточного року реєструвалися поодинокі випадки підозри захворювання на кір у загальній кількості 59.

Держсанепідслужба вживає заходів з метою недопущення розповсюдження кору. У Львівській області, де реєструється високий рівень захворюваності на кір, обмежено відвідування хворих у стаціонарах, продовжені зимові канікули у навчальних закладах. Учні, які не щеплені, не допускаються до навчального процесу, тимчасово припинені заняття у навчальних закладах, де виявлено випадки захворювання на кір.

Кореспондент