Український мандрівник сам пішов на Північний полюс

Учора о 13.00 з селища Сєдове Донецької області стартував в одиночну експедицію на Північний полюс дніпропетровський мандрівник Сергій ГОРДІЄНКО.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар С.ГОРДІЄНКО Оксана ОЛЕЙНІКОВА.

Мандрівник приурочив свій похід до 100-річчя першої російської експедиції на Північний полюс, яку в 1912 році організував і очолив гідрограф і полярний дослідник, уродженець України лейтенант Георгій Сєдов.

С.ГОРДІЄНКО має намір пройти за маршрутом: селище Сєдове - Харків - Новгород - Кемь - перетин району басейну Північного Льодовитого океану (Біле море) - Соловецькі острови – Онезький півострів - р. Онега – Біле озеро - р. Волга - Цимлянське водосховище - р. Дон - Азовське море - селище Сєдове без використання будь-яких автотехнічних засобів. Загальна протяжність маршруту становитиме 7000 км.

Експедиція здійснюється у рамках комплексної програми Solotransglobal і є третім етапом цієї кругосвітньої програми.

Основна мета експедиції - підготовка до трансконтинентального одиночного переходу до Північного полюса, запланованого С.ГОРДІЄНКОМ на 2014 р., а також привертання уваги громадськості до 100-річчя першої російської полярної експедиції.

Єдиною організацією, що подала матеріальну підтримку С.ГОРДІЄНКУ, стала компанія Terra Incognita, яка забезпечила його необхідним спорядженням.

Раніше запланована мандрівником експедиція на вересень 2011 року - грудень 2012 року по Західній Європі (Україна – Угорщина – Австрія – Німеччина – Франція – Швейцарія – Італія – Монако – Греція – Туреччина – Болгарія – Румунія – Молдова - Україна) відкладається через проблеми з фінансуванням і відсутністю підтримки з боку державних структур.

Довідка. С.ГОРДІЄНКО - професійний мандрівник, фахівець з екстремального одиночного виживання, історик-дослідник, етнограф, мандруючий філософ, письменник. Є дійсним членом ЮНЕСКО і ООН, академіком міжнародної Академії сталого розвитку суспільства і особистості, дійсним членом Українського географічного товариства і почесним членом Національного географічного товариства США, академіком Міжнародної Академії дитячо-юнацького туризму і краєзнавства, доцентом Київського університету туризму, економіки і права.