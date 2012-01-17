Захворюваність і смертність через туберкульоз знизилися - Аніщенко

Виконавчий директор Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом і малярією Мішель КАЗАЧКІН відзначив позитивні тенденції у подоланні епідемій цих хвороб в Україні останнім часом, але назвав успіхи поки нестабільними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КАЗАЧКІН сказав сьогодні на брифінгу у Міністерстві охорони здоров’я України.

М.КАЗАЧКІН висловив переконання, що вчорашня його зістріч з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ свідчить, що проблемі протидії ВІЛ/СНІДу і туберкульозу приділяється в Україні дуже велика увага на найвищому рівні.

“І це означає, що країна розуміє, наскільки серйозно треба працювати, щоб досягти успіхів у протидії цим захворюванням. У сфері ВІЛ дуже напружена ситуація. А що стосується туберкульозу, і це є занепокоєнням не тільки нашої організації, але й ВООЗ, - це зростаюча кількість мультирезистентного туберкульозу в Україні, зокрема, у закладах пенітенціарної ситеми. Але це проблема не тільки України, але й усього регіону Східної Європи та Центральної Азії”, - наголосив М.КАЗАЧКІН.

У свою чергу, міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО заявив, що відбувається зниження захворюваності та смертності внаслідок туберкульозу.

Також, за його словами, вдалося стабілізувати ситуацію з ВІЛ-інфекцією: “За останній рік у нас інтенсивність підйому знизилась, уповільнився підйом смертності від ВІЛ-інфекції. У нас є зниження інфікованості споживачів ін’єкційних наркотиків, інфікованості ВІЛ-інфекцією”.

За даними міністра, якщо у 2004 році рівень захворюваності на туберкульоз становив понад 80 випадків на 100 тисяч населення, то зараз - 64 на 100 тисяч.

“Є в нас темп приросту у зниженні ВІЛ-інфекції: якщо у 2010 році він був 3,3, то у 2011 році - 1,8”, - зазначив О.АНІЩЕНКО.

На його переконання, спільна робота з Глобальним фондом, неурядовими організаціями, з ВГО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом», а також оптимізація закупівлі лікарських препаратів дадуть позитивні результати.

Міністр нагадав, що наприкінці минулого року було підписано грантові угоди між Україною і Глобальним фондом на першу фазу 10 гранту (2012-2013 роки), після впровадження якої буде прийнято рішення про подальшу реалізацію гранту на загальну суму близько 630 млн. доларів. Бюджет дворічної програми складає 86 млн. доларів на боротьбу з епідемією СНІДу.

ДОВІДКА УНІАН. В Україні діє програма "Зупинимо туберкульоз в Україні" за фінансової підтримки Глобального Фонду по боротьбі з СНІДом, туберкульозом та малярією. Її метою є зниження рівня епідемії туберкульозу в Україні шляхом розширення доступу до високоякісних послуг з боротьби з цим захворюванням. Строки реалізації: 2011-2015 рр.

У 2011 році виповнилося 16 років з моменту оголошення в Україні епідемії туберкульозу. Попри те, що з 2006 року ситуація дещо стабілізувалася, туберкульоз досі залишається найбільш частою причиною смерті серед хворих на інфекційні захворювання.

Упродовж багатьох років Україна намагалася самостійно боротися з туберкульозом, проте через недостатнє фінансування та контроль лікування, проблема так і не була вирішена. Розуміючи, що завдання не вдається вирішити самостійно, Україна з 2006 року тричі подавала заявку на отримання гранту Глобального фонду по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі - ГФ), і тричі отримувала відмову. Причини - непрозорість процедур, загальна недовіра до країни, ситуації з впровадженням контрольованого лікування, оподаткування гранту ГФ та ін.

Остання (успішна) заявка від нашої країни була подана на розгляд ГФ у 2009 році. Саме тоді було оголошено про початок 9-го раунду видачі грантів ГФ. Згідно з поданими документами, Україна просила виділення $103, 5 млн. строком на п`ять років. Ініціаторами цієї заявки виступили Фонд Рината Ахметова «Розвиток України» та Міністерство охорони здоров`я України (далі - МОЗ). У березні 2010 року ГФ погодився виділити Україні кошти на боротьбу з туберкульозом. А 10 грудня 2010 року ГФ офіційно підписав Грантову угоду з Україною.

Загальний бюджет Програми після узгодження з ГФ склав - $94 862 399

Перший рік – $16 475 244

Другий рік – $13 184 070

Разом на першу фазу – $29 659 314 (2011-2012 рр.)

Разом на другу фазу – $65 203 085 (2013 -2015 рр.)

Основним реципієнтом (одержувачем) гранту є Благодійний фонд "Розвиток України". Цей вибір не випадковий, адже Фонд має великий досвід боротьби з туберкульозом, як на регіональному, так і на національному рівні. Саме Фонд став основною ланкою, яка об`єднала усіх учасників процесу: МОЗ, міжнародні та громадські організації, медичні установи і пенітенціарну систему. А це, у свою чергу, забезпечило якісну заявку України та отримання коштів міжнародного співтовариства.

Основні суб-реципієнти Програми:

• «Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом МОЗ України» (www.tbc.gov.ua)

1. Приведення нормативно-правових актів у відповідність до міжнародних стандартів

2. Підготовка:

a. Національного плану підготовки кадрів;

b. Національного плану лабораторної мережі;

c. Національного плану моніторингу і звітності (МіЗ);

d. Ведення реєстру хворих на туберкульоз.

• Державна пенітенціарна служба України (www.kmu.gov.ua/punish/control)

1. Ведення реєстру хворих на туберкульоз;

2. Оптимізація лабораторної мережі та поліпшення діагностики;

3. Впровадження міжнародних стандартів ведення хворих на туберкульоз

• МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (www.aidsalliance.org.ua)

1. Закупівля обладнання та протитуберкульозних препаратів 2 лінії

2. Розробка порядку ведення хворих з ВІЛ/ТБ

• Представництво міжнародної організації PATH в Україні (www.path.org)

1. Навчання (проведення тренінгів)

2. Участь у розробці нормативно-правових актів

3. Закупівля устаткування для ТБ реєстру

• Товариство Червоного Хреста в Україні (www.redcross.org.ua)

1. Супровід хворих з груп ризику, які мають схильність до переривання лікування

• «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров`я» (LHSI) (www.lhsi.org.ua) (Компонент АКСМ: напрямок «Комунікація»)

• НУО «Інтелектуальна Перспектива» (www.csep.org.ua) (Компонент АКСМ: напрямок «Адвокація»)

• ВБФ «Коаліція ВІЛ - сервісних організацій» (www.hiv.org.ua) (Компонент АКСМ: напрямок «Соціальна мобілізація»)

• БО «Фонд профілактики хімічних залежностей та СНІДУ» (www.helpme.com.ua)

Всеукраїнська гаряча лінія з питань, пов`язаних з туберкульозом (0 800 503 0 80)

Партнери Програми:

• Міністерство охорони здоров`я України

• Державна служба України з питань протидії Віл-інфекції/СНІДУ та іншим соціально небезпечним хворобам

• Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновского

• Всеукраїнська благодійна організація «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»

Впровадження Програми по регіонах:

• 2011 р. - Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Львівська, Миколаївська області та м. Київ

• 2012 р. - АР Крим, Запорізька, Луганська, Одеська, Херсонська області та м. Севастополь

• 2013 р. - Волинська, Житомирська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Хмельницька, Чернігівська, Черкаська області

• 2014 р. – Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька області.