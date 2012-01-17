Україна виділить на АРВ-препарати на 92 млн більше

Цього року на 92 млн. грн. збільшено державне фінансування на закупівлю антиретровірусних препаратів для хворих на ВІЛ/СНІД в порівнянні з 2011 р. На ці цілі в бюджеті країни закладено понад 300 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО.

"Цього року в нас в бюджеті закладено на 92 млн. грн. більше, ніж торік. Виходить, що в нас буде більше 300 млн. грн. спрямовано на закупівлю антиретровірусних препаратів, що дозволить нам в 2012 р. охопити практично всіх , хто потребує цієї терапії”, - сказав міністр.

Він зазначив, що в 2011 р вдалося знизити ціну на антиретровірусні препарати, що закуповуються, в порівнянні з 2010 р. на 20-25%. Завдяки чому було зекономлено близько 35 млн. грн. і за рахунок цього було закуплено додаткові партії препаратів.

Цього року, так само за рахунок зниження цін, а також збільшеного фінансування передбачається охопити антиретровірусною терапією приблизно 42 тис. пацієнтів. Для порівняння він повідомив, що в 2011 р цю терапію отримували близько 21 тис. осіб за рахунок коштів держбюджету і ще 5 тис. хворих – за рахунок коштів Глобального Фонду.

“Хочу додати, що впровадження антиретровірусної терапії дозволить нам знизити смертність серед осіб, які її отримують, в понад 4 рази”, - наголосив міністр.

Присутній на прес-конференції голова координаційної ради ВГО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом» Володимир ЖОВТЯК сказав, що дійсно за останні пів року ситуація з вирішенням проблеми розповсюдження ВІЛ/СНІДу та проблеми туберкульозу дуже змінилась в позитивному напрямі.

“Ми я к люди, які живуть з ВІЛ, можемо констатувати, ситуація змінилась в діаметрально протилежну сторону. Свідченням цього є оперативність роботи по проблемних питаннях з МОЗ, це відбувається на щоденній основі. Той факт, що міністерство в кінці року змогло забезпечити якісними препаратами, змогло здійснити ці закупівлі і купити препарати, які на багато дешевше обійшлися по ціні, це безперечно перемога 2011 р. цієї команди”, - сказав В.ЖОВТЯК. В той же час він висловив переконання, що цього року треба прикласти максимум зусиль, щоб препарати були закуплені не в кінці року, а на початку наступного кварталу.

“Тенденції в боротьбі з ВІЛ/СНІД дуже хороші. Якщо ми їх збережемо, то 2012 рік стане переломним роком, коли показники і статистика підуть вниз і люди перестануть вмирати в нашій країні від ВІЛ/СНІДу та туберкульозу”, - висловив переконання представник ВГО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом».